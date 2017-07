Ist das das Ende des Bioladens in der Lindenstraße? Murat hat sich mit Sportwetten hoch verschuldet und ist pleite. Jungunternehmer Alex erfährt von Murats misslicher Lage und will ihm das Geschäft abkaufen. Und Alex hat eigene Pläne mit dem Ladenlokal ... Für Momo geht es immer weiter bergab: Seit in der Presse darüber berichtet wird, dass er wegen Vergewaltigung angezeigt wurde, steht er auch beruflich vor dem Aus. Aber damit nicht genug: Antonia wird in der Schule wegen ihres Vaters gemobbt.? Zickenkrieg im Büro: Schon seit einiger Zeit fühlt sich Iffi von ihrer Kollegin Swetlana gemobbt. Ausgerechnet im Beisein ihres Chefs kommt es zur offenen Konfrontation zwischen den beiden Frauen. Mit sehr unangenehmen Folgen für Iffi.