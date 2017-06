Um US-Präsident Staton vor seiner Wiederwahl zurück ins Rampenlicht zu bringen, beschließt Stabschef Wally Brown, dass er VIP-Jurymitglied bei "American Dreamz", der berühmtesten Casting-Show des Landes, werden soll. Für die neue Staffel des Casting-Spektakels sucht der abgebrühte Showmaster Martin Tweed neue selbst ernannte Gesangswunder. Allerdings ist Tweed gelangweilt von den immer gleichen Star-Anwärtern. Ständig tauchen ähnlich minderbegabte Kandidaten in seiner Show auf. Aus diesem Grund soll sein Casting-Team einen noch nie da gewesenen Mix an Charakteren ausfindig machen und in die Show bringen. Dabei stoßen sie unter anderem auf das Pop-Sternchen Sally, die alles dafür tun würde, um endlich berühmt zu werden und den Araber Omer, der erst seit kurzem in den USA lebt, sich den amerikanischen Lebensgewohnheiten aber schon komplett angepasst hat. Was jedoch keiner ahnt: Omer wurde von einer Terrorgruppierung als Schläfer in die USA eingeschleust, um bei guter Gelegenheit einen Anschlag zu verüben. Als publik wird, dass der Präsident der Vereinigten Staaten als VIP-Jury-Mitglied bei "American Dreamz" gastieren wird, werden die Hintermänner der Terrororganisation hellhörig. Omer soll live im Fernsehen einen Selbstmordanschlag verüben und so den Präsidenten töten.