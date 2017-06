Die kleine Rose am Schulterblatt, der Name der verflossenen großen Liebe oder das chinesische Schriftzeichen am Unterarm - wenn die Tage wärmer werden, kommen sie wieder vermehrt zum Vorschein: Tätowierungen. Aber was einmal hipp war, ist vielleicht nach Jahren nur mehr eine peinliche Jugendsünde. Ein Tattoo wieder loszuwerden ist zwar durchaus möglich, schmerzt aber doppelt: auf der Haut und in der Geldbörse! Außerdem ist es meist eine langwierige Prozedur. "heute konkret" hat sich verschiedene Methoden zur Tattoo-Entfernung angeschaut: eines haben alle gemeinsam - schmerzfrei ist keine. - Unliebsame Erinnerungen - wie man Tattoos wieder loswird