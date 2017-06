Marie von Tannenhof wird tot in ihrem Penthouse aufgefunden. Schumann findet Erotikbände und Aktzeichnungen. Und auch weitere Details des sexuellen Privatlebens der Gräfin kommen ans Licht. Die Gräfin wurde in den frühen Morgenstunden von ihrem Koch Oliver Lavender in ihrer Wohnung aufgefunden. Der weiße Stoff des alten Hochzeitkleides, das sie am Abend zuvor übergezogen hatte, ist blutdurchtränkt. Aus ihrer Brust ragt ein Dolch. Oliver Lavender kann dazu nur einen kleinen Anhaltspunkt geben: Er weiß zu sagen, dass Stieftochter Clarissa das Kleid bei der bevorstehenden Hochzeit tragen sollte - ein möglicher Hinweis? In Maries Schlafzimmer stößt Bruno Schumann auf eine Reihe von großformatigen Bildbänden. Alle beschäftigen sich mit Aktkunst. Aber auch eigene Zeichnungen hatte die Gräfin angefertigt: seltsame und dennoch geschmackvolle erotische Darstellungen. Es sieht fast so aus, als hätte Marie das ausschweifende Sexualleben ihres Ehemannes Eduard und dessen regelmäßige "Soirées" mit geladenen Freunden und gekauften Frauen mit dessen Wissen gezeichnet. Sollten diese brisanten Details aus dem Privatleben der Tannenhofs in die Öffentlichkeit geraten, wäre das bislang makellose Image von Marie für immer zerstört. Wurde das Ehepaar womöglich erpresst? Tatsächlich wurden hohe Geldbeträge vom gemeinsamen Konto der Tannenhofs abgehoben. Da überschlagen sich plötzlich die Ereignisse, denn Eduard von Tannenhof ist bewaffnet zu einem unbekannten Treffpunkt mit dem Erpresser unterwegs.