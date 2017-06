Ein Braunbär hat sich ins Tal verirrt und in Ramsau schon mehrere Schafe gerissen. Andreas bietet der zu Hilfe gerufenen Bären-Expertin Susanne Tiefenseer seine Mitarbeit an. Doch als er sie am nächsten Morgen abholen will, ist sie nicht dort. Im Wald findet Andreas Susannes blutverschmierte Weste - es liegt der Verdacht nahe, dass der Bär sie angefallen hat, denn das Tier wurde angeschossen.