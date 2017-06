Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:05 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Beim Schwimmen auf offener See bemerken Yann und Auru, dass das Korallenriff seine bunten Farben verliert. Sie beschließen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Plötzlich wird Zoom krank. Die Jungen haben den Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen besteht und bitten Onkel Patrick um Hilfe. Dieser entdeckt Spuren eines Giftes an den Korallen. Yann ist entschlossen, mehr herauszufinden, um Zoom und das Korallenriff zu retten. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Korallen in Gefahr Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 22 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets