Die etwas anderen Cops Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:25 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Cops Gamble und Hoitz sind zum Bürodienst verurteilt und drücken sich, wo sie nur können, während ganz New York über die Aufklärungsquote ihrer Kollegen Danson und Highsmith staunt. Doch dann kommt die große Stunde für Gamble und Hoitz, denn sie sind einem gigantischen Betrugsfall auf der Spur. Original-Titel: The Other Guys Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2010 Regie: Adam McKay FSK: 12 Schauspieler: Detective Allen Gamble Will Ferrell Detective Terry Hoitz Mark Wahlberg Detective P. K. Highsmith Samuel L. Jackson Christopher Danson Dwayne Johnson Captain Gene Mauch Michael Keaton Dr. Sheila Ramos Gamble Eva Mendes Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets