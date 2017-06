Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:40 - 06:50 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Timeti hat sich mit den Zwillingsbrüdern Sam und Tom angefreundet. Yann und Auru sind eifersüchtig auf die beiden etwas angeberischen Brüder und schlagen ihnen ein Wettrennen vor. Sam und Tom sollen mit ihren Jet-Skis, mit denen sie immer viel zu schnell in der Bucht herum brausen, gegen das Kanu von Yann und Auru antreten. Die Gewinner bereiten den Verlierern eine Woche lang das Frühstück zu. Es sieht so aus, als stünden die Gewinner schon fest. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Das Wettrennen Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Gäste: Gäste: Frédéric Lenoir Folge: 21