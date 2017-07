Leichenfund auf einer Baustelle: Ramona Kossing, Mitinhaberin einer Werbeagentur, wurde erstochen, Todeszeitpunkt gegen Mitternacht. Was suchte das Mordopfer, verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter, um diese Zeit an diesem Ort? Hauptkommissar Bauer und sein Team finden rasch die Antwort: Sie hatte eine Affäre mit dem Model Ivo Krüger und war in dessen Wohnung gegenüber des Tatorts.