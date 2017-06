Als Peter kommt, um die Geschwister abzuholen, will Wendy erst nicht mit. Sie ist auf eine Schulkameradin sauer. Doch Peter schleppt sie mit nach Nimmerland, wo sie die Piraten ärgern wollen. In Nimmerland zickt Wendy weiter, und Tinker Bell stichelt dauernd gegen sie. Da läuft Wendy in den Wald, um ihre Ruhe zu haben. Während Tinker Bell nach Wendy sucht, spielen Peter und die Kinder den Piraten einen Streich. Hook meint, ein Riesenkraken greife an.