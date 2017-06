Die prominenten Rateteams spielen in drei Runden um Bares für ihren Studioblock. Am Ende wird der Gewinn unter den Zuschauern im Studioblock des erfolgreicheren Rateteams aufgeteilt. Im Finale treten die siegreichen Prominenten noch einmal an und geben alles, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen. Und auch diesmal warten spektakuläre Experimente und tierische Gäste auf die Kandidaten.