Elefanten sind wahre Riesen! Dabei ist nicht nur ihre Größe enorm, an den Tieren ist einfach alles gigantisch. Gemeinsam mit Wildhüterin Claudia besucht Paula eine Auffangstation für Elefanten. Hier darf sie den Dickhäutern mal ganz genau auf den Zahn fühlen. Damit Paula die riesigen Elefantenbeißerchen genau unter die Lupe nehmen kann, macht Tembo, der 3,30 m große Dickhäuter, sein imposantes Maul ganz weit auf - prompt wird die sonst so redselige Moderatorin sprachlos. Als sie sich wieder gefangen hat, heißt es zupacken: Paula muss den Elefanten bei ihrer Morgentoilette helfen. Einen riesigen Dickhäuter zu striegeln, ist für eine so kleine Frau wie Paula nicht gerade einfach. Beim Striegeln macht sie eine erstaunliche Entdeckung: Elefanten sind ganz schön haarig. Die kleinen Härchen an ihrem Körper sind sehr empfindlich und obwohl die Haut der Dickhäuter zwei bis drei Zentimeter dick ist, spüren sie durch diese kleinen Härchen sogar, wenn eine Mücke auf ihnen landet. Zum Schluss geht's ab in luftige Höhen: Auf dem Rücken des Elefantenbullen Tembo bricht sie zu einer kleinen Reise in die Savanne auf.