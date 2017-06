Länger leben. Genug zu essen. Gesunde Kinder. An diesen Menschheitsträumen arbeiten Gentechniker: Sie versuchen Nutzpflanzen herzustellen, die mehr Menschen ernähren können, und sie versuchen Krankheiten zu behandeln, die bisher unheilbar waren. Jetzt haben sie ein neues Werkzeug: "CRISPR-Cas9" - eine Genschere, mit der sie das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen verändern können. Sie schneidet präzise und ist dabei unerhört einfach und billig herzustellen. Eine Revolution, sagen Gentechniker auf der ganzen Welt. Quarks & Co fragt: Was kann die neue Genschere - und wie weit sind Forscher bereit zu gehen? Bens Hoffnung: Ben leidet unter einer erblichen Muskelkrankheit, die immer tödlich verläuft. Als Ben ein Kind war, sagten seine Ärzte, dass er nicht älter als 20 Jahre werden könnte. Aber Ben hatte Glück: Seine Krankheit schreitet ungewöhnlich langsam voran. Jetzt ist Ben 24 und hat wieder Hoffnung: Forscher der Universität Texas haben das Erbgut seiner Zellen mit Hilfe der neuen Genschere "repariert" - zunächst nur im Labor. Ben hofft, dass aus diesen Versuchen eine Gentherapie entsteht, die ihm weitere Lebensjahre schenkt. Doch Gentherapien sind schwierig und riskant. Quarks & Co zeigt, was bisher möglich ist. Wo ist Schluss? Sie haben es getan: Chinesische Forscher haben das Erbgut von menschlichen Embryonen verändert, um sie widerstandsfähig gegen eine Krankheit zu machen. Die Embryonen waren nicht lebensfähig. Doch die Versuche sind trotzdem ein großer Schritt: Erstmals wurde bei Menschen mit Hilfe von CRISPR-Cas9 eine genetische Veränderung herbeigeführt, die an kommende Generationen weitergegeben werden könnte. Quarks & Co fragt: Wie wäre es, wenn man den Nachwuchs gesünder machen könnte? Oder ein bisschen schlauer? - Wo ist Schluss?