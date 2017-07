Geplante Themen: Künstler gegen G20 in Hamburg / Dunkles Erbe des Kolonialismus / Wie sich Innenstädte verändern / Youn Sun Nah: Starke Stimme, starke Frau / "Pattern of Activation": Künstler wie Katja Novitskova zeigen in der Schirn ihre Positionen zum Thema Frieden. Wie geht Frieden eigentlich? - Wie geht Frieden eigentlich? Eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn sucht nach Antworten