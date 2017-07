Für den diesjährigen Sommer haben sich die WDR-Köche Martina und Moritz (Martina Meuth & Bernd Neuner-Duttenhofer), Björn Freitag und Martina Kömpel was ganz besonderes ausgedacht: Sie präsentieren ihre ausgefeilte und raffinierte Kochkunst in einer neuen Sendereihe "Meisterküche". Hier treten sie nun gemeinsam auf - jeweils vereint unter einem Thema. Unterstützung erhalten die Kochprofis von dem Barkeeper und Getränkespezialisten Nic Shanker aus Düsseldorf. Er sucht die passende Begleitung und trendige Drinks aus - um die Meisterküche vollendet abzurunden. In der ersten Folge werden die WDR-Meisterköche von Pfannengemüse mit Weizenkernen, frischen Salaten und Grillsoße bis zur Schwarzbrot-Petersilien-Creme-Suppe zeigen, dass Gemüse weitaus mehr ist als eine langweilige Beilage. Und für die richtigen Drinks wird Nic Shanker kräuterbetonte Shrubs zubereiten - eine Essenz aus Früchten und Gemüse, die auch in alkoholischen Getränken verwendet wird. - Gemüse - deftig und lecker