Am ersten Juli-Wochenende erlebt Nordrhein-Westfalen ein absolutes Radsport-Highlight: Die Tour de France startet in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das WDR Fernsehen sendet am 1. Juli eine Sondersendung anlässlich des "Grand Départ" mit Geschichten und Bildern, Berichten und Live-Reportagen von der Strecke und vom großen Fest in Düsseldorf. Die Tour de France gehört zu den weltweit größten Sportereignissen. In diesem Jahr können die Nordrhein-Westfalen etwas ganz Besonderes erleben: Den Start der Tour im eigenen Land mit einem 14 Kilometer langen Zeitfahren durch die Landeshauptstadt Düsseldorf am Samstag und mit der ersten Etappe quer durchs Rheinland am Sonntag. Bisher gab es nur einen "Grand Départ" der Tour in NRW: 1965 in Köln. In der Sendung "Willkommen, Tour de France!" berichtet das WDR Fernsehen kurz vorm Start des Zeitfahrens am Samstag live aus Düsseldorf. Die WDR-Reporter zeigen die Vorbereitungen der 198 Fahrer und sie berichten über die Stimmung unter den Zuschauern entlang der Strecke. Außerdem klären sie viele spannende Fragen: Wie haben sich Düsseldorf und die Region auf das Großereignis vorbereitet? Wo sind die besten Plätze, um das Rennen am Sonntag hautnah zu erleben? Und wo steigen die größten Partys und Stadtfeste? Der WDR berichtet am Samstag, 01.07.2017, von 13.45 bis 14.30 Uhr live aus Düsseldorf vom "Grand Départ" der Tour de France.