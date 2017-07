Momo steht unter Druck: Er muss sich wegen Köperverletzung und Vergewaltigung verantworten. Und damit nicht genug: Robert Engel bedroht jetzt auch noch seine Tochter Antonia. Momo entwickelt einen gefährlichen Plan, wie er Robert in die Knie zwingen könnte. Neue Herausforderung für Philipp. Das Start-up "Tischlein-Klick-Dich" expandiert ins Ausland. Fortan will er in Amsterdam für das Unternehmen arbeiten. Ob Philipp der Lindenstraße für immer den Rücken kehrt? Neyla ist traurig. Sie hat kaum Chancen, dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen. Bald muss sie in ihre Heimat Tunesien zurückkehren. Was sie nicht ahnt: Yussuf und Jamal haben eine Idee, wie sie vielleicht doch Asyl bekommt.