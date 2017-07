Karl May - Unter Geiern Heute | NDR | 23:15 - 00:45 Uhr | Western HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Geier-Bande überfällt eine Farm in New Mexiko und lenkt den Verdacht auf die fried-lichen Schoschonen. Krieg droht. Winnetou (Brice), Old Surehand (Granger) und der Raufbold Martin (George) jagen die wahren Täter. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Western, F, D, I, YU 1964 Regie: Alfred Vohrer FSK: 12 Schauspieler: Winnetou Pierre Brice Old Surehand Stewart Granger Martin Baumann jr. Götz George Annie Elke Sommer Preston Sieghardt Rupp 'Reverend' Weller Mihail Baloh