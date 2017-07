Bockwurst oder Kaviar, Schampus oder Muckefuck, die angesagten Ausflugscafés sind im Sommer voll ausgebucht und haben ihre spezielle Kundschaft. Drei Ausflugslokale machen sich im Mai für den ersten Ansturm der Sommergäste bereit: eine Strandbar, ein schwimmendes Hafenrestaurant und ein Werftcafé am See. Das Filmteam verbringt dort jeweils einen Tag: voller Trubel, Hektik, schöner Ausblicke, mit rauschendem, maritimem Flair. Die blaue boje in Markgrafenheide in der Nähe von Warnemünde: Der weiße viereckige "Kasten" mit viel Glas für den Panoramablick aufs Meer ist eines der wenigen wirklichen Strandrestaurants am Ostseestrand von Mecklenburg-Vorpommern. Der Küchenchef lockt mit Blaubeer-Thymian-Dorsch oder einem Burger "blaue-boje" mit Blaubeer-Barbecue-Soße oder Zander auf Birnen-Bohnen-Speck. Ganz neu ist das schwimmende Otto's Restaurant & Hafenbar im Rostocker Stadthafen. Es gehört nicht etwa einem Mann namens Otto, dafür einem Robert, der den ganzen Tag und Abend unten in der Kombüse steht und Candlelight-Dinner passend zum Sonnenuntergang zaubert. Wenn dort die Ausflugsdampfer vorbei schippern, genießt man Fisch und Schnitzel bei leichtem Seegang. Die schwimmende Hafenbar ist kein richtiges Schiff, aber auch kein einfacher Ponton. Eher ein lichtdurchflutetes Gewächshaus. Sommergäste können hier direkt auf dem Wasser chillen. Ein Café in einer Werft: Diese Idee hatten ein Bootsbauer und eine Skipperin schon lange. Denn da, wo der Bootsbauer seine Werft und die Skipperin ihre kleine Marina hat, da ist ab Mai richtig viel los. Die Werft in Waren an der Müritz ist Winterquartier zahlreicher Jachten. Im Wonnemonat geht dann auch ein Kajütboot nach dem anderen zu Wasser. Genug maritimes Publikum also, das auch essen, trinken und schwatzen will. Also gibt es jetzt das Werftcafé Zum Klönpott. Dort beginnt die Saison, wenn die Freizeitkapitäne zum Hafen kommen. - Schnitzel mit Seegang - Drei Ausflugslokale im Sommerstress