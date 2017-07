Skulpturensommer in Bissee: die Open-Air-Galerie Das kleine Dorf Bissee im Kreis Plön liegt idyllisch in einer von Endmoränen geprägten Landschaft im Eidertal am Bothkamper See. Seit 20 Jahren wird das immer noch landwirtschaftlich geprägte Dorf jeden Sommer zur Open-Air-Galerie, wenn auf den Grundstücken und Feldern der Anwohner Skulpturen und Installationen von Künstlern aus dem norddeutschen Raum und Skandinavien ausgestellt werden. Auch ein Besuch des bekannten Antikhofs bietet sich an. Dort kann man Antiquitäten und Wohnaccessoires kaufen und im Kaffeegarten oder am Kamin im ehemaligen Kuhstall regionale Spezialitäten genießen. Radtour nach Entenwerder: ein Geheimtipp Der industrielle Charme der Elbe in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs verwandelt sich nach wenigen Kilometern in einen grünen Park. Dort liegt direkt am Fluss das schwimmende Café Entenwerder 1. Das Team der "Nordtour" schwingt sich mit Schauspielerin Elena Zvirbulis aufs Rad und besucht einen echten Geheimtipp in Hamburg. Künstler, Kuchen und Kultur: Ausflug nach Fischerhude Nur 16 Kilometer von Worpswede entfernt liegt Fischerhude. Der berühmte Maler Otto Modersohn lebte und arbeitete vor über 100 Jahren in dem Dorf an der Wümme. Inzwischen werden seine Werke im Otto Modersohn Museum authentisch am Ort des Geschehens präsentiert. Wolf-Dietmar Stock ist einer der Künstler, die sich für die Landschaft im niedersächsischen Teufelsmoor begeistern und in Fischerhude leben. Leben und Arbeit im Kloster Lüne: ein Klosterspaziergang Im Kloster Lüne vor den Toren Lüneburgs leben und arbeiten Frauen in christlicher Gemeinschaft. Die Konventualinnen pflegen die Kunstschätze oder führen Besucher durch die Mittelalteranlage. Aber auch im Umfeld des Klosters haben viele Frauen einen Arbeitsplatz gefunden. Die "Nordtour" besucht eine Weberin, eine Märchenerzählerin und die Leiterin des Klostercafés und zeigt, was das Leben und die Arbeit im Kloster so besonders macht. Der Nepperminer Fischpalast auf Usedom Thomas Peinsith ist Chefkoch im Nepperminer Fischpalast am Nepperminer See auf der Insel Usedom. Er ist Pilz-Fan. Da kam es ihm gerade recht, dass im April Morcheln rund ums Restaurant sprießten. Auf dem See ist die "Weiße Düne" unterwegs. Chefin auf dem niederländischen Segelschiff von 1909 ist Kapitänin Jane Bothe. Stadtgeflüster in Hamburg: 700 Jahre Stadtgeschichte in zwei Stunden "Hamburger Stadtgeflüster" ist Freilufttheater der besonderen Art. An jeder Straßenecke, mitten im Tagesgeschehen, wartet die Vergangenheit, und zwar in Gestalt "echter" Menschen. Ein kleiner Vorgeschmack auf eine ebenso informative, wie lustige und vor allem berührende Zeitreise durch 700 Jahre Stadtgeschichte. Märchen von Fertigmann: Geschichten vom Rostocker Künstler Rando Geschewski "Fairytales of Fertigmann" heißt ein Märchenbuch aus Warnemünde, das der Maler Rando Geschewski gerade im eigens dafür gegründeten Verlag Edition Immensee herausgebracht hat. Fertigmann, das ist sein vierjähriger Sohn Ferdinand. Das Buch handelt von "Monkern", denn der Kleine konnte das Wort "Monster" noch nicht aussprechen, was Vaters Fantasie extrem beflügelte. Die limitierte und besonders kunstvolle, hochwertige Edition wird es nur in ausgewählten Buchläden geben. "Pin it!" Gab es Social Media schon im Mittelalter? Ausstellung in Lübeck Die Ausstellung "Pin it! Social Media des Mittelalters #PIEHM" im Lübecker Hansemuseum behauptet, dass es Kommunikation mit Emojis schon im Mittelalter gab. Jahrhundertealte Abzeichen aus Blei-Zinn-Legierungen in unterschiedlichsten Formen, von hochheilig bis derb-obszön, Herzen, Vulvas, Flügel oder Schiffe gaben ganz direkt und ohne Sprachbarrieren darüber Auskunft, was ihr Träger wollte oder zu welcher sozialen Gruppe er sich zählte. Nicht alle Broschenbedeutungen sind entschlüsselt. - Märchen von Fertigmann: Geschichten vom Rostocker Künstler Rando Geschewski