Sigrid schafft es, den bewusstlosen Peer von den Gleisen zu ziehen. Als er wach wird, liegt er in Sigrids Armen. Er ahnt nicht, dass sie ihm gerade das Leben gerettet hat. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Peer nur leicht verletzt ist, Sigrid jedoch schwerer. Durch den Unfall sind sich Sigrid und Peer nahe, doch Sigrid muss enttäuscht erkennen, dass Peer immer noch an Helen hängt. Damit Justus endlich aus Lüneburg verschwindet, will Merle mit Helens Hilfe sein Geld aus einem Schließfach am Bahnhof holen. Doch die Aktion geht schief. Als Gunter auftaucht, kommt Merle in eine prekäre Situation. Soll sie Gunter weiter belügen oder Justus verraten? Thomas und Torben geraten in politischen Streit: Torben hat Arne in Aussicht gestellt, seinen Wunsch nach weiteren Grabungs-Geldern in den Stadtrat zu bringen, Thomas stimmt dagegen. Swantje schafft es geschickt, dass Hannes ihr beim Möbel-Aufbau und Tapezieren des WG-Zimmers hilft. Doch Eliane ist von Swantjes Veränderungen in Theos Zimmer wenig begeistert.