Der Kleinganove Gitomer will Lieutenant Kirk Informationen zukommen lassen. Dazu treffen sich die beiden auf dem Jahrmarkt im Riesenrad. Gitomer verhält sich höchst merkwürdig und wird wenig später tot in der Gondel aufgefunden. Kirk gerät sofort in den Fokus der Ermittlungen. Nur Monk und Stottlemeyer glauben an seine Unschuld...