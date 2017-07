In heißen Regionen haben die Menschen dunkle Haut - wo weniger Sonne scheint, sind die Menschen heller. Aber wie ist die weltweite Vielfalt der menschlichen Hautfarben entstanden? "Alles Hautsache?" erforscht das sensible Gleichgewicht zwischen Pigmentierung und Umwelt. Der Film erzählt, wie die Anthropologin Nina Jablonski von der Pennsylvania State University in jahrelanger Forschungsarbeit den Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und genetisch disponierter Hautfarbe nachweisen konnte. Denn für unsere Vorfahren war ein wichtiger Überlebens- und Evolutionsfaktor, wie viel Melanin ihre Haut enthielt. Erklärt werden die biochemischen Prozesse, die ablaufen, wenn die Haut ultravioletter Strahlung ausgesetzt ist, und wie Sonnenlicht dem Körper nützen und schaden kann. Gleichzeitig geht er auf eine spannende Reise durch die evolutionäre Entwicklung des Menschen und zeigt, was die Hautfarbe mit Knochenschwund und Fruchtbarkeit zu tun hat, warum die Schotten die hellste Haut der Welt haben und wieso ausgerechnet die Inuit im kalten, dunklen Norden so schön braun sind.