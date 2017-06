Summerjam Festival 2017 - Europas größtes Reggae-Festival am Fühlinger See in Köln Heute | ONE | 21:50 - 00:55 Uhr | Konzert Infos

In Cooperation mit dem WDR-Rockpalast überträgt ONE live Europas größtes Reggae-Festival "SUMMERJAM" vom Fühlinger See in Köln. ONE-Moderator Thilo Jahn ist mit seinem roten Doppeldeckerbus vor Ort und begrüßt auf dem Sonnendeck des Busses musikalische Gäste zum chilligen Interview. Dazu gibt es jede Menge Livemusik mit den Konzerten der Festival-Headliner auf der Festivalhauptbühne Red Stage. Mit dabei sind unter anderem: Protoje & The Indiggnation, Deutschlands Reggaestar Patrice und Bob Marleys jüngster Sohn Damian "Jr Gong" Marley! Weitere Infos zum Festival gibt es unter www.summerjam.de Original-Titel: Summerjam Festival 2017 Laufzeit: 185 Minuten Genre: Konzert, D 2017 Gäste: Gäste: Patrice, Protoje, Damian 'Jr Gong' Marley, Indiggnation