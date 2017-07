Das Vögelchen ist wieder gesund. Karl, Theresa und Willi wollen sich erneut auf die Suche nach Peters Versteck machen, weil sie dort einen Schatz vermuten. Peter gibt Heidi die Schuld dafür. Mit Hilfe von Peters Großmutter wollen sie die drei Verfolger in die Irre leiten. Peter sieht ein, dass er gut daran tut, Heidi zu vertrauen. Nachdem sie Karl, Theresa und Willi erfolgreich abgewimmelt haben, will er ihr endlich diesen geheimen Rückzugsort im Wald zeigen, an dem er auch sein kostbarstes Erinnerungsstück versteckt hat: die Uhr seines verstorbenen Vaters.