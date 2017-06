50 erste Dates Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:05 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Lucy ist süß und erobert das Herz von Tierarzt Henry Roth im Handumdrehen. Der Frauenheld wollte sich nie binden, doch Lucy hat es ihm angetan. Leider ist es nicht so leicht, mit ihr anzubändeln, denn sobald er sich von ihr verabschiedet, hat sie ihn schon vergessen. So muss er mit seinen Flirtversuchen immer wieder bei Null anfangen. Original-Titel: Fifty First Dates Laufzeit: 110 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 2004 Regie: Peter Segal Schauspieler: Henry Roth Adam Sandler Lucy Whitmore Drew Barrymore Ula Rob Schneider Doug Whitmore Sean Astin Dr. Keats Dan Aykroyd Marlin Whitmore Blake Clark