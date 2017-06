Who Am I - Kein System ist sicher Heute | Pro7 | 20:15 - 22:25 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der Cyber-Thriller spielt in der Hacker-Szene. Bekannte Schauspieler-Persönlichkeiten wie Tom Schilling, Wotan Wilke Möhring, Elyas M'Barek und Antoine Monot, Jr. bilden eine Gruppe junger Hacker, die ihre Grenzen austesten. Was als kleine Herausforderung mit Nervenkitzel beginnt, steigert sich für die Computerfreaks zu einem gefährlichen Abenteuer, das sie schließlich ins Visier von Europol rückt und zu Gejagten macht. Original-Titel: Who Am I - No System Is Safe Laufzeit: 130 Minuten Genre: Thriller, D 2014 Regie: Baran bo Odar FSK: 12 Schauspieler: Benjamin Tom Schilling Max Elyas M'Barek Stephan Wotan Wilke Möhring Paul Antoine Monot jr. Marie Hannah Herzsprung Martin Bohmer Stephan Kampwirth