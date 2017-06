Den Anfang macht Steffi aus Hagen. Die 32-Jährige wird im Battle von ihrem Mann Benjamin (28) und Freund Tomislav (53), genannt Tommi, unterstützt. Die WG verfolgt einen eher entspannten Lebensstil, denn ihr Geld verdienen die Drei mit Straßenmusik. Benjamin glaubt immer noch an den großen Durchbruch und natürlich ist aller Anfang schwer. Deshalb müssen eben noch CDs auf der Straße verkauft werden. Mit der Hygiene nimmt es Steffi nicht so genau. Ab und an mal den Putzlappen schwingen hält sie für absolut ausreichend. Denn für sie gibt es Wichtigeres im Leben. Das sieht ihre Konkurrentin Daniela aus der Schweiz ganz anders. Sie legt großen Wert auf ein geregeltes Leben und einen anständigen Tagesablauf. Um dies sich und ihren Kindern zu ermöglichen, ist die Familie kurzer Hand nach Biel im schweizerischen Kanton Bern gezogen. Papa Dennis hat dort nämlich einen Job als Straßenbauer ergattern können. Die beiden Kinder Lana (8) und Elias (9) sind natürlich mächtig stolz, dass Mama Daniela sich dem Experiment stellt und für die Familie um eine Traumreise kämpft. Daniela und Dennis achten sehr auf gesunde Ernährung, Sport und eine saubere Wohnung. Das sollte auch Tauschmutter Steffi beibehalten, denn Dennis kann schnell der Kragen platzen - faule Menschen sind für den 38-jährigen nämlich Grund genug um in die Luft zu gehen... Frauentausch extrem - erhitzte Gemüter, echte Emotionen und die Frage: Für wen wird das Battle zur Zerreißprobe?! - Heute tauschen Steffi (32) und Daniela die Familien