Acht Jahre nach seiner Flucht vor Dinosaurier-Klonen landet Dr. Alan Grant (Sam Neill) auf der von Dinos bevölkerten Insel Sorna. Widerwillig hilft er, den verschollenen Sohn eines reichen Paares zu suchen. Plötzlich greifen die Dinos an. In der Vorproduktionsphase wurde in Algerien ein Spinosaurus-Schädel gefunden, deshalb wollte man diesen Superdino im Film.