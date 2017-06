Die erste Tauschmutter, die nach der Frauentauschkrone greift, ist Jacqueline. Für die 48-Jährige aus Neumünster ist das Experiment an sich schon Urlaub, denn sie fühlt sich zuhause wie das "Mädchen vom Dienst". Bis zu acht Mal täglich kocht Jacqueline für ihren Mann Stefan (54) und eigentlich würde sie sich so sehr wünschen, einer Arbeit nachzugehen. Das will ihr Göttergatte aber nicht, denn wer soll ihn sonst versorgen?! Deshalb steht auch Sparen hier ganz oben auf der Agenda - Duschen ist lediglich zwei Mal pro Woche erlaubt! Stefan ist ein bekennender Macho und lässt sich von vorne bis hinten bedienen! Sehr zum Leid seiner Frau, denn Jacqueline ist 24-Stunden-Babysitterin. Nun wünscht sich die Hausfrau endlich, dass jemand ihrem Mann mal so richtig Beine macht, denn so kann es nicht weitergehen. Niemand eignet sich dazu besser als Tauschmutter Jenny. Die Spanierin aus Gelsenkirchen hat richtig Feuer und will ganz Deutschland zeigen, was sie für eine Powerfrau ist. Die 27-Jährige wird dabei natürlich von ihrer besten Freundin Jessi (37) und Mutter Maria (51) unterstützt. Ganz klar, dass bei diesem Trio immer etwas los ist. Eines von Jennys Hobbies ist Flamenco tanzen. Natürlich legt sie großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres und eine blitzblanke Wohnung. Dafür tut sie Einiges, denn Jenny ist sich für nichts zu schade und geht gleich mehreren Jobs nach, um ihren Lebensstandard halten zu können. Unterdrücktes Hausmütterchen tritt gegen spanisches Temperamentsbündel an. Hier prallen Welten aufeinander und beide Tauschmütter stellen sich bei ihren Battle-Aufgaben extremen Herausforderungen... - Heute tauschen Jacqueline (48) und Jenny (27) die Familien