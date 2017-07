Ein autistischer Junge knackt einen angeblich unentschlüsselbaren Sicherheitscode der NSA, der zu Testzwecken in einem Rätselheft veröffentlicht wurde. Da es sich um einen streng geheimes Projekt handelt, soll das Kind aus dem Weg geschafft werden. Doch ein FBI-Agent nimmt sich des Jungen an und versucht ihn vor dem beauftragten Killer zu schützen. Der spannende Verschwörungsthriller von Regisseur Harold Becker präsentiert Topstar Bruce Willis in Höchstform. Der neunjährige Simon Lynch (Miko Hughes) leidet unter Autismus und hat aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten einen geheimen Code der NSA geknackt. Dieser galt eigentlich als nicht zu entschlüsseln und war zu Testzwecken in einem Rätselheft versteckt. Der für das Projekt verantwortliche Lt. Col. Nicholas Kudrow (Alec Baldwin) veranlasst die Tötung des Kindes, da er die Sicherheit des Landes gefährdet sieht. Bei einem ersten Versuch eines Auftragskillers werden jedoch nur die Eltern getötet, Simon kann sich verstecken. Kurz darauf wird der verängstigte Junge von Art Jeffries (Bruce Willis) gefunden, und dem FBI-Agenten wird klar, dass das Kind offenbar in akuter Lebensgefahr schwebt. Doch die Hintergründe kann Jeffries nicht erkennen, und so ist er auf sich allein gestellt. Um den Fall zu lösen, muss er versuchen, einen Zugang zu dem Jungen zu finden, der aufgrund seiner Entwicklungsstörung abgeschottet in seiner eigenen Welt lebt. Währenddessen lässt Kudrow einen Mitwisser nach dem anderen liquidieren, um sein lukratives Projekt zu retten. Und die größte Gefahr für "Mercury" ist weiterhin der kleine Simon