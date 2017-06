Ihre Rolle als Dorothy in "Der Zauberer von Oz" macht Judy Garland im Alter von nur 16 Jahren zum Weltstar. "Over the Rainbow" ist der Song ihres Lebens und gilt seit jeher als Hymne für Menschlichkeit, Toleranz und ein sorgenfreies Leben. Er ist nicht nur fester Bestandteil der amerikanischen Kultur, sondern hat Popgeschichte geschrieben. Menschen auf der ganzen Welt identifizieren sich mit seiner Botschaft. Judy Garland scheint für die Bühne geboren worden zu sein. In ihrer Karriere bringt sie es auf sagenhafte 32 Filme, 30 TV-Shows, 500 Radioauftritte, sie gibt 1.100 Konzerte, veröffentlicht mehr als 100 Singles und ein Dutzend Alben. Doch Judy Garlands Schicksal ist tragisch. Die Umstände ihres Todes werfen einen langen Schatten auf ihre Lebensleistung: Schon früh diktieren Pillen, Alkohol, Scheidungen, Selbstmordversuche, falsche Freunde und finanzielle Probleme die Schlagzeilen. Ihr Image ist angeschlagen, ihre Kunst wird nicht gewürdigt. Doch sie steht immer wieder auf, belehrt ihre Kritiker und Feinde eines Besseren. Sie singt und spielt sich den Frust von der Seele und sich selbst in die Herzen der Fans. Sie ist nicht nur eine Ikone der Schwulenbewegung, sondern inspiriert viele Stars bis heute. Rufus Wainwright widmet seinem Idol einen kompletten Konzertabend und spricht in dieser Dokumentation über seine Motivation und die Herausforderung, die große Judy Garland zu covern. Joey Luft, Garlands Sohn, erinnert sich in einem sehr persönlichen Show-Abend an seine Mutter, eine Sängerin und Schauspielerin, deren rasanter Aufstieg sie am Ende umso tiefer fallen ließ.