Spezial Hashimoto-Thyreoiditis: wenn trotz Behandlung Beschwerden bleiben Betroffene leiden unter zunächst unspezifischen Symptomen. Sie fühlen sich müde und abgeschlagen, sind schlechter Stimmung, nehmen an Gewicht zu und schwitzen nachts. Doch dies alles kann auf eine Hashimoto-Thyreoiditis, eine chronische Schilddrüsenentzündung, hinweisen. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse sich selbst zerstört, schleichend und schmerzlos. Und je mehr die Schilddrüse zerstört ist, desto weniger Hormone produziert sie. Frauen sind drei- bis viermal häufiger betroffen als Männer. Wie kann man eine chronische Schilddrüsenentzündung erkennen? Wie kann man sie behandeln? Und was kann man tun, wenn trotz Therapie Beschwerden bleiben? Kann eventuell eine Ernährungsumstellung helfen? Thema der Woche Rehaanträge: oftmals pauschal abgelehnt? Eine Rehabilitationsmaßnahme ist bei manchen Erkrankungen oder auch nach einigen Operationen eine sinnvolle Behandlungsoption. Doch immer wieder berichten genervte oder gar verzweifelte Menschen der Redaktion "Visite" von den Schwierigkeiten, eine Reha bewilligt zu bekommen, obwohl der Arzt sie ausdrücklich empfiehlt. Das Antragsverfahren sei kompliziert, Krankenkassen oder die Rentenversicherung würden Rehaanträge anscheinend pauschal ablehnen.