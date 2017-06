Das Oldenburger Land ist so abwechslungsreich wie kaum ein anderer Landstrich in Deutschland. Seine Moorflächen, im Süden gelegen, sind die Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Am Jadebusen, im Norden, leben die vielleicht bekanntesten Flussseeschwalben überhaupt. Und in der Mitte erstreckt sich die Wildeshauser Geest, eines der größten Waldgebiete Norddeutschlands.