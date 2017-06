Der Froschkönig hat eine aufmüpfige Tochter, die sich dagegen wehrt, den siegreichen Wettkämpfer des bevorstehenden Turniers zu heiraten. Prinzessin Froschschenkel will sich nicht länger alles von ihrem Vater vorschreiben lassen. In Männerkleidung will sie selbst bei dem Turnier antreten und als Gewinnerin ihre Freiheit als Preis beanspruchen. Doch während sie sich auf den Wettstreit vorbereitet, droht dem Froschreich eine neue Gefahr. Die gierige Schlange Serpent will die Macht an sich reißen.