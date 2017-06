Halbfinale in Eastbourne/England. Britischer Humor: "Genießen Sie die Gartenatmosphäre mit Erdbeeren, Champagner und Picknick", lockt das örtliche Tourismusbüro aufs Turniergelände - "oder gucken Sie den Stars zu." Zum Beispiel Steve Johnson, der als Titelverteidiger beim 636000-Euro-Turnier antritt. Der Kalifornier ist an Nummer drei gesetzt, hinter Landsmann John Isner (Nr. 2) und Pablo Cuevas (Uruguay). Johnson siegte im April in Houston, für den 26-Jährigen der bislang zweite Titel auf der ATP-Tour.