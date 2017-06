Navy CIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der gefährliche Kriminelle Paul Jenks, der beim NCIS nur unter seinem Tarnnamen "Baitfish" läuft, macht den Teammitgliedern ordentlich zu schaffen. Nach dem Mord an LaSalles Freundin tötet er bei einem Hinterhalt zwei Kollegen und kann wieder entkommen. Als Jenks dann aber der nächste Coup misslingt, taucht er unerwartet im Hauptquartier der Einheit auf und gibt an, sich stellen zu wollen. Der Mörder hat offenbar einen Deal mit der Bundesanwaltschaft gemacht, der ihm völlige Straffreiheit gewährt... Untertitel: Vorboten Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Terrence O'Hara, Brian Kirk Folge: 22 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Dr. Loretta Wade CCH Pounder Sebastian Lund Rob Kerkovich Meredith Brody Zoe McLellan Christopher LaSalle Lucas Black Sasha Broussard Callie Thorne Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets