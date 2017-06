Feldküche - Vom Acker direkt in den Topf - Die Möhre / Die Gurke / Die Kartoffel / Der Kürbis / Der Heute | WDR | 07:20 - 08:20 Uhr | Infos

Mehr Termine Inhalt Wer weiß, wie Rosenkohl auf dem Acker wächst, Möhren geerntet werden und das Rezept für die besten Kartoffelpuffer geht? Viel Wissen rund ums Gemüse ist verloren gegangen. Deshalb erkundet Spitzenkoch Tom Waschat mit seinem alten Jeep die deutsche Agrarlandschaft. Er trifft sich mit den Landwirten und hilft - zwischen High-Tech und Handarbeit - bei der Ernte mit. Und dann baut er direkt am Ackerrand seine Feldküche auf. Zusammen mit einem jungen Menschen aus dem Betrieb kocht er aus der soeben geernteten Feldfrucht ein leckeres Gericht. Da sieht man gleich, was man aus dem jeweiligen Gemüse alles machen kann. Original-Titel: Feldküche - Vom Acker direkt in den Topf Laufzeit: 60 Minuten Genre: , D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets