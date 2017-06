Bruce Banner (Edward Norton) hat mit Wutanfällen zu kämpfen, die ihn in den grünen Riesen "Hulk"', ein unkontrollierbares Monster, verwandeln. Damit macht er sich nicht nur das Militär zum Feind, sondern muss sich auch noch mit einem grausamen Gegner, dem Biest "Abomination", herumschlagen, das New York in Schutt und Asche legen will.