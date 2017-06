Die Brücke am Kwai Heute | Kabel 1 Doku | 20:15 - 23:05 Uhr | Kriegsfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Burma, 1943. Britische Kriegsgefangene sollen für die Japaner eine Eisenbahnbrücke über den Kwai bauen. Colonel Nicholson (Alec Guinness) weigert sich. Von Lagerkommandant Saito (Sessue Hayakawa) dazu gezwungen, wird Nicholson schließlich vom Ehrgeiz gepackt. Original-Titel: The Bridge on the River Kwai Laufzeit: 170 Minuten Genre: Kriegsfilm, USA, GB 1957 FSK: 12 Schauspieler: Colonel Nicholson Sir Alec Guinness Major Shears William Holden Major Warden Jack Hawkins Lagerkommandant Saito Sessue Hayakawa Major Clipton James Donald Lieutenant Joyce Geoffrey Horne Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets