Vinnies Schwester Suse trifft den Film-Freak Georg, der gerade dabei ist, Philippa zu fotografieren. Sie braucht Fotos für einen Modelwettbewerb. Für Suse ist das ein Affront, denn sie ist seit langem in Georg verknallt. Gleichzeitig überredet Pip die Band, sie musikalisch bei ihrem Auftritt zu begleiten. Doch Sängerin Maxine lehnt ab - nach wie vor ist sie sauer auf Pip, weil sie sich so um Vinnie bemüht. Vinnie überzeugt jedoch die Band mitzumachen und sagt Pip zu. Um des Friedens Willen lässt sich Maxine zwar darauf ein, doch plötzlich begehrt auch Suse auf und will den Auftritt platzen lassen. Schließlich kann ihr Vater Frank Suse doch noch überzeugen. Sie kommt zu spät zum Auftritt, verläuft sich und landet auf dem Laufsteg der Models. Die Jury ist von ihrem lockeren Charme begeistert, und Suse gewinnt überraschend einen Extra-Preis.