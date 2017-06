Heidi hat einen verwundeten Vogel gefunden. Großvater hält eine Rettungsaktion für Zeitverschwendung und Peter hat sich an einem geheimen Ort im Wald versteckt. Und so ist es seine blinde Großmutter, die Heidi stattdessen mit Rat und Tat zu Seite steht. Auf der Suche nach Peter und einem Heilkraut für den Vogel muss sie aber nicht nur Theresa loswerden, die versucht, ihr zu dem tief im Wald verborgenen Rückzugsort des Ziegenhirten zu folgen, sondern bringt sich auch selbst erneut in Gefahr. Zum Glück ist Peter schnell zur Stelle und kann Heidi aus ihrer misslichen Lage befreien.