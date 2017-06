Sieger beim Österreichischen Klimaschutzpreis Junior 2017 ist die Neue Mittelschule Neukirchen an der Vöckla mit ihrem Projekt "Energie sparen - Frieden bewahren". Das ganze Schuljahr über haben die Schüler/innen zu diesem Thema recherchiert, eine große Ausstellung ist nur ein Ergebnis daraus. Dank der engagierten Energiedetektive konnte zudem heuer fast ein Viertel des Schulstrombedarfs gespart werden. Am 29. Juni berichtet "heute konkret" von der großen Siegerparty in Neukirchen und der feierlichen Preisverleihung mit prominenten Gästen. - Klimaschutzpreis Junior - die Highlights von der Preisverleihung