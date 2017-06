Manche Leute sagen: "Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl." Heimat ist dabei für jeden etwas anderes. Hauptsache, es fühlt sich wie Geborgenheit an. Wie eine Pflanze haben alle Menschen Wurzeln. Oft sind es gute Kindheitserinnerungen, die zu dem werden, was man "Heimat" nennt. Nicht alle Menschen können leben, wie sie wollen. Manche werden aus ihrer Heimat vertrieben und müssen an einem anderen Ort Zuflucht finden. Manchmal wird daraus eine neue Heimat.