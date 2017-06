Seit 1985 sind Sven Regener und seine Kollegen in Sachen anspruchsvolle Songs unterwegs und haben mit ihrer feinsinnigen Alltagspoesie voller Melancholie, Ironie und Tiefsinn das Literarische in der Popmusik kultiviert. Bei Haupttexter und Hobby-Philosoph Regener, der auch als Schriftsteller ("Herr Lehmann") und Drehbuchautor bekannt wurde, "verschmelzen Sound, Sprachwitz und Sprachgroove zu einem höchst eigenen Stil", schrieb die Jury des Musikautorenpreises dem heute 56-Jährigen zu Recht ins Stammbuch. Mit ihren eingängigen Liedern, die sich vehement dem Mainstream verweigern und dennoch so gemacht sind, dass sie keinen gutwilligen Zuhörer verprellen, sind Element of Crime längst schon Kult.