Als Gabriela (53) vor 31 Jahren ihren Ehemann verlässt, glaubt sie nicht im Traum daran, dass sie ihre gemeinsame Tochter Nicole (33) nie wieder sehen wird. Nach der Scheidung bekommt ihr Ex-Mann das Sorgerecht übertragen und er verhindert, dass sich beide in den Jahren danach sehen. Viele Schicksalsschläge muss Gabriela in ihrem Leben hinnehmen. Ihr Sohn Dennis aus zweiter Ehe kommt behindert zur Welt, ihr Sohn Gordon nimmt sich vor drei Jahren das Leben. Die Sehnsucht nach Nicole ist in der ganzen Zeit immer präsent. Heute bereut Gabriela, dass sie damals nicht noch mehr um ihre Tochter gekämpft hat. Ihre größte Angst ist es, von Nicole abgelehnt zu werden. Sie möchte ihre Tochter endlich wieder in die Arme schließen können und ihr sagen, dass sie immer an sie gedacht und sie über alles geliebt hat. Siam sucht seinen thailändischen Vater Sompol. Die ersten anderthalb Jahre seines Lebens verbrachte der Augsburger in Bangkok, bevor er mit seiner Mutter zurück nach Deutschland ging. Sein Vater blieb alleine in Thailand zurück. Siams Eltern ließen sich scheiden, der Kontakt brach ab und außer einigen alten Fotos blieben dem heute 32-Jährigen keine Erinnerungsstücke an seinen Vater. Die Sehnsucht nach ihm begleitet Siam schon sein ganzes Leben. Er hat keinen Hinweis, wo Sompol heute lebt. Vor einigen Wochen ist Siam selber Vater geworden. Sein Wunsch, den eigenen Vater kennen zu lernen und etwas über seine asiatischen Wurzeln zu erfahren, ist seit dem nur noch größer geworden. Es ist sein Traum, seinen Sohn und seinen Vater einmal zusammen zu sehen. - Gabriela