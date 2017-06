Coop hat neue Turnschuhe, die Kats Interesse wecken. In einem unbeobachteten Augenblick greift er zu und installiert in den Sohlen ein Gerät zur Temposteigerung. Während Kat jetzt noch besser seine hündischen Verfolger loswird, kann Coop auf dem Fußballplatz punkten. Leider bemerkt Dennis, dass Coops plötzlicher Energieschub unnatürlichen Ursprungs ist. Coop muss nun entscheiden, ob er ein fairer Spieler sein will, oder ob er so dringend Anerkennung braucht, dass ihm dafür jedes Mittel recht ist...