Qualmende Hochöfen, rauchende Fabrikschlote und Kohlezechen - das ist das Bild des Ruhrgebiets. Doch so schlägt das industrielle Herz schlägt hier schon lange nicht mehr. Fast alle Zechen sind dicht, und Stahl wird nur noch an einem einzigen Standort produziert. Die einstige Vorzeigeregion ist zum Sorgenkind geworden. Sie gehört mittlerweile zu den ärmsten Gebieten in ganz Deutschland. Der Ballungsraum zwischen Rhein und Ruhr ist mit rund zehn Millionen Bewohnern eine der größten Metropolregionen der Welt. Doch nicht Zuversicht, sondern Angst um die Zukunft bestimmt seit Jahren das Lebensgefühl vieler Menschen im Ruhrgebiet. - Kumpel, Kohle, Krise - Der Pott kämpft um seine Identität