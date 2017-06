Elas Bruder Ebse hat ein Paket von Lorenz aus Australien ausgepackt. Darin stecken ein Bumerang für ihn und ein Brief von Lorenz an seine Freundin Ela. Doch Ebse vergisst erst mal, seiner Schwester den Brief zu geben. Mit einem schlechten Gewissen radelt er zu Ela, die im Laden von Ludwig Martin arbeitet und auf ein Lebenszeichen aus Australien wartet. Ela hat gerade einen Geldschein aus Ludwigs Kasse verlegt und beschuldigt nun Ebse des Diebstahls. Der fühlt sich missverstanden und geht wieder, ohne ihr den Brief zu geben. Ela findet zwar das Geld wieder, aber ihre Verzweiflung über das fehlende Lebenszeichen ihres Freundes überschattet alles. Vinnie weiß die Lösung: eine Webcam-Verbindung nach Australien. Sie erreichen Lorenz am Telefon und erfahren, wie wichtig der Brief für ihn und Ela sei. Schließlich übergibt ihn Ebse kleinlaut, und Ela bereut ihre falsche Anschuldigung. Am Schluss steht die Webcam-Verbindung zwischen Ela und Lorenz.