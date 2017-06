Die Nazis haben angeblich eine Wunderwaffe entwickelt, was bei den Alliierten große Befürchtungen weckt. Um herauszufinden, was an der Sache wirklich dran ist, muss ein Trupp in Ungnade gefallener US-Soldaten hinter die Front ins Feindesgebiet. Zuerst sollen allerdings Captain Jack Wosick, Captain Hans Picault und Colonel A.J. Redding aus dem Haufen "War Pigs" eine funktionierende Gang formen.